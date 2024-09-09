Vali Ozan Balcı yayımladığı mesajında; “Yeni bir eğitim-öğretim yılına daha kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza, değerli öğretmenlerimize ve kıymetli velilerimize hayırlı olmasını diliyor, Van'ın her köşesinde sınıfları cıvıl cıvıl dolduran her yaştan öğrencimizin, fedakar velilerimizin ve öğretmenlerimizin coşkusunu paylaşıyorum” dedi.

Vali Balcı, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Eğitime ayrılan payın her geçen gün katlanarak arttığı ülkemizde, okul öncesinden üniversiteye bütün çocuk ve gençlerimizin asrın gereklerine uygun olarak eğitim almaları, teknolojiyi verimli kullanmaları ve en önemlisi eğitim imkanından eşit derecede faydalanmaları için çalışıyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkân sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar parlak olacaktır. Bu minvalde, Van'da eğitimi bir numaralı işimiz olarak görüyor ve eğitim adına devletimizin bütün imkan ve potansiyelini çocuklarımız için kullanmaktan geri durmuyoruz.”

Eğitimdeki hedeflere de değinen Vali Ozan Balcı, mesajını şu cümlelerle tamamladı; “Hedefimiz, çocuklarımızı geleceğimizin güvencesi, bilginin takipçisi, araştırmacı ve her yaşta eğitime açık bireyler olarak yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, öğretmenlerimizi en yakın çalışma arkadaşlarım olarak gördüğümü ve kendilerine her zaman desteğimizin tam olduğunu belirtmek istiyorum. 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının Van'ımızda ve ülkemizde öğrencilerimize başarılar getirmesini temenni ediyor, tüm Vanlı hemşehrilerimize selam ve sevgilerimi sunuyorum.”