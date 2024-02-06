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Vali Ozan Balcı, mesajında; “Mübarek üç aylardan ilki Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandilini karşılamanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, Efendimizin kutlu yolculuğunun anlamını kavramaya, insan olarak vazifelerimizi yerine getirmeye çalışmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Vali Balcı, “Manevi iklim olan Miraç Kandili'ni fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kırgınlıkları bertaraf etmeli, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, yüce dinimizin bizden istediği sevgi ve gönül huzuru ortamının daim olmasına, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin daima canlı tutulmasına gayret göstermeliyiz” diye kaydetti.

Vali Ozan Balcı, mesajını şu ifadelerle tamamladı; “Bu duygu ve düşüncelerle, geçen yıl yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyor, aziz milletimizin ve tüm İslam Aleminin mübarek Miraç Kandilini tebrik ediyorum.”