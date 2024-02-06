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Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesi partilerin adayları bir bir belli oluyor. AK Parti’nin Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas olarak açıklanırken, ilçe belediye başkanları da yarın kamuoyuna açıklanacak.

Edinilen bilgilere göre AK Parti Edremit İlçesinde İsmail Say ile devam kararı aldı. Kararın İsmail Say’a da tebliğ edildiği öğrenildi.

İSMAİL SAY KİMDİR?

1976 yılında Van'da doğdu, ilk, orta ve lise öğrenimini Van'da gördü. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılından itibaren Van'da serbest avukatlık yaptı. Hukukçular derneği Van temsilciliği, MÜSİAD Van Şubesi kurucu üyeliği ve şube başkanlığı, Vanlılar Vakfı kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği, Avukatlık, STK Temsilciliği ile birlikte İnşaat ve Mobilya sektöründeki şirketlerde yöneticilik yaptı. Evli ve 4 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 tarihinden bu yana AK Partiden Edremit Belediye Başkanı olarak görevini sürdürüyor.