Yeni Yol Grubu çatısı altında TBMM’de çalışmalarını sürdüren İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, dün itibarıyla AK Parti’ye geçti. AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen programda Bilici’nin AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Bilici, 1969 yılında Van’ın Muradiye ilçesinde dünyaya geldi.

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde CHP listelerinden İzmir milletvekili seçilen Mustafa Bilici, Gelecek Partisi çatısı altında siyasi çalışmalarını sürdürdü. Gelecek Partisi’nin feshedilmesinin ardından ise Meclis’te Yeni Yol Grubu içerisinde yer aldı.

Bilici, dün (14 Ağustos) AK Parti’nin kuruluşunun 25’inci yılı dolayısıyla Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen programa katıldı. Programda AK Parti’ye katılan milletvekilleri arasında Bilici’nin yanı sıra İYİ Parti’den ayrılan Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ile Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban da yer aldı. Üç milletvekilinin parti rozetleri Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

Bilici’nin Yeni Yol Grubu’ndan ayrılarak AK Parti’ye katılmasıyla Yeni Yol Grubu’nun TBMM’deki milletvekili sayısı 20’den 19’a düştü. Bu gelişmeyle Yeni Yol Grubu, Meclis’te grup oluşturmak için gereken 20 milletvekili sayısının altına indi.