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AK Parti Van’da Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıklarken, gözler ilçe belediye başkan adaylarına çevrilmiş durumda. Edinilen bilgilere göre AK Parti’nin Van ilçe belediye başkan adaylarının belli olduğu ve bu durumun adaylara tebliğ edildiği öğrenildi. AK Parti Van’da yarın düzenleyeceği programla ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.

İPEKYOLU ADAYI İSA BERGE OLDU

AK Parti’nin Van’da İpekyolu Belediye Başkan adaylığı için, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı İsa Berge’nin adını açıklayacağı öğrenildi. Edindiğimiz bilgilere göre İsa Berge aranarak aday olduğu kendisine tebliğ edildi.

İSA BERGE KİMDİR?

İsa Berge, 20 Aralık 1977 tarihinde Van’ın Çatak İlçesi’nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Van’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı.

2005 yılında Van Kantin İşletmecileri Derneği Başkanlığı yaptı. 2010 yılında Van Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanlığı’na seçildi ve halen bu görevine devam etmektedir. 2018 yılında Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanlığı’na seçildi ve bu görevine devam etmektedir. 2023 yılında Van Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına seçildi ve bu görevine devam etmektedir.

Evli ve 4 çocuk babası olan Berge, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.