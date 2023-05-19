Wanhaber – Özel

TFF 2. Lig’e son haftaya girildi. 2. Lig Kırmızı Grup’ta yarın oynanacak olan maçların ardından sıralama kesinlik kazanacak, ardından play-off maçları oynanacak.

Kocaelispor’un şampiyon olarak üst lige çıkmayı garantilediği Kırmızı Grup’ta temsilcimiz Bitexen Van Spor FK play-off oynayacak ve bir üst lige çıkmanın yollarını burada arayacak.

Kendi sahasında bugün yapacağı son antrenmanların ardından yarın sahasında konuk edeceği Baynet İnşaat Balıkesirspor maçını beklemeye başlayacak olan Van Spor FK’de hedef ligi galibiyetle tamamlamak ve play-off maçları öncesi moral depolamak.

MAÇIN SAATİ VE HAKEMLERİ

Van Atatürk Şehir Stadı’nda Bitexen Van Spor FK - Baynet İnşaat Balıkesirspor arasında oynanacak olan maç saat 15.00’te başlayacak.

Müsabakayı hakem Yusuf Aydın yönetecek. Yardımcı hakemliklerini Muhammed Yıldız ve Bülent Korkmaz’ın yapacağı maçta 4. hakem olarak da Nabi İzci görev alacak.

YARIN OYNANACAK OLAN MAÇLAR

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yarın oynanacak son maçlar şu şekilde olacak;

Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. – Fethiyespor) (Adıyamanspor’un ligden çekilmesinden dolayı müsabaka oynanmayacak)

Diyarbekir Spor A.Ş. – Bucaspor 1928 (Diyarbekir Spor A.Ş.’nin ligden çekilmesinden dolayı müsabaka oynanmayacak)

GMG Kastamonuspor - Kırşehir Futbol Kulübü

İskenderunspor A.Ş. – Afc Kablo Kanalları Uşakspor A.Ş.

1461 Trabzon FK – Weecoins Kırklarelispor

Ankara Demirspor – Kocaelispor

Bitexen Van Spor FK – Baynet İnşaat Balıkesirspor

Teco Karacabey Belediye Spor A.Ş. – Sarıyer

Zonguldak Kömürspor A.Ş. – Pazarspor

Etimesgut Belediyespor – Serik Belediyespor

Umut Tarhan