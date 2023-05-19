Brent petrol fiyatlarının Mart ayı sonrası ilk kez 75 doların altına gerilemesi ile akaryakıt fiyatlarında yaşanan düşüş, geçtiğimiz günlerde gelen zamlarla sona ermişti.

Benzin ve motorinin litre fiyatı yeniden artarken, vatandaşların ‘Bugün benzine motorine indirim zam var mı?' sorusu yanıt buldu. Gelen son bilgilere göre motorin fiyaltarına yeni zam geldi. İşte 19 mayıs Cuma akaryakıt fiyatlarında son durum ve il il güncel benzin-motorin fiyatları...

SON DAKİKA: MOTORİNE 76 KURUŞLUK ZAM GELDİ

Mayıs ayı başında önce 1.30 lira ve ardından 49 kuruş indirim yapılan motorin, 9 Mayıs'ta ise 66 kuruş yükselmişti. 19 Mayıs'tan itibaren motorin litre fiyatları için bir zam daha geldi. Bu kapsamda akaryakıt fiyatları gece yarısından itibaren 76 kuruş daha arttı.

Zammın ardından ortalama motorin fiyatları İstanbul’da 19.34 TL, Ankara’da 19.69 TL ve İzmir’de ise 19.77 TL oldu.

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