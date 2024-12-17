Soğuk havaların çetin geçtiği Van'da, anormal hava şartları yalnızca yaşamı zorlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, özellikle kalp rahatsızlığı olan bireyler için soğuk havanın tehlikelerine dikkat çekiyor.

Soğuk havalarda zatürre vakalarının da arttığını belirten Doç. Dr. Sarıkaya, bu durumun kalp krizi riskini daha da artırdığını vurguladı. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kalp rahatsızlığı olan bireylerin soğuk havalarda daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Sarıkaya, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu. Sarıkaya, kalın giyinmenin ve soğuk havada uzun süre dışarıda kalmaktan kaçınmanın önemine dikkat çekti.

“Soğuk havalarda daha dikkatli olmamız gerekiyor”

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, kış aylarıyla birlikte soğuk havaların şiddetini artırdığını ve bu durumun sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı. Doç. Dr. Sarıkaya, “Soğuk hava vücut üzerinde birçok olumsuz etkiye neden oluyor. Soğuğa direkt maruz kalındığında kalp damarlarında büzüşme görülebiliyor. Bu durum tansiyonun yükselmesine ve kalbin daha fazla çalışmasına neden oluyor. Bunun sonucunda da kalp krizi riski artıyor. Bu yüzden soğuk havalarda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor” dedi.

“Güneşin olduğu saatleri tercih etmeleri önemli”

Zatürrenin de kalp krizi riskini artırdığını vurgulayan Sarıkaya, “Vücutta iltihabi süreçlere neden olan tüm hastalıklar kalp üzerinde ani problemlere yol açabiliyor. Çok soğuk havalarda vatandaşlarımızın mümkün olduğunca dışarı çıkmamasını öneriyoruz. Eğer dışarı çıkmaları gerekiyorsa, güneşin olduğu saatleri tercih etmeleri önemli.

Spor yaparken ise sıcaklığın uygun olduğu saatlerde, kalın ve koruyucu giysilerle dışarı çıkılmasını öneriyoruz” diye konuştu.

Mevsim geçişlerinde gribal enfeksiyonların sık yaşandığını hatırlatan Sarıkaya, bu enfeksiyonların kalp zarında veya kalp duvarında iltihaplanmaya neden olabileceğine dikkat çekti. Kronik rahatsızlığı olan veya risk grubundaki kişilere grip aşısı olmalarını tavsiye etti.

Bilimsel çalışmaların, soğuk hava ve enfeksiyonların kalp krizi riskini artırdığını gösterdiğini dile getiren Sarıkaya, “Sağlık Bakanlığı da bu konuda düzenli uyarılar yapıyor. Vatandaşlarımızın sağlıklarını koruma noktasında bu uyarılara kulak vermeleri çok önemli” ifadelerini kullandı.