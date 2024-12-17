"Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Halihazırda faaliyette bulunan üç kredi garanti kuruluşunun Hazine destekli kredi garanti sistemi kapsamında kefalet sağlaması için bankaların bu kuruluşların sermayesine ortak olmaları gerekiyor.

Ancak, Türk Ticaret Bankası, İhracatı Geliştirme AŞ'nin (İGE) sahipliğinde olduğundan Bankacılık Kanunu böyle bir uygulamaya teknik olarak imkan vermiyordu.

Yapılan düzenlemeyle söz konusu Bankanın, Hazine destekli kredi garanti sistemi kapsamında diğer bankalar gibi kefalet verebilmesine olanak tanındı.

Öte yandan uygulamaya yönelik kefalet sınırı da netleştirildi.