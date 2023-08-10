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Bir zamanlar feribotlarla turistlerin gezdirildiği Urmiye Gölü, kuraklığın etkisiyle kurudu. 1990'lı yıllarda 5 bin 400 kilometrekarelik genişliğe sahip Urmiye Gölü, Orta Doğu'nun en büyük, dünyanın ise sayılı tuz göllerinden biri olarak bilinirken 2013 yılında kurumaya başladı. Sonraki yıllarda atılan adımlarla göl genişlemeye başlasa da ülkenin genelini etkileyen kuraklık nedeniyle yeniden kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

İRANLILAR VAN'A GİDİYOR

Bölgede yaşayan Ekber Nebî Por isimli İranlı, Urmiye Gölü'nde suyun 20 seneden beridir günbegün azaldığını belirterek, “Gördüğünüz gibi tuzlar çatı gibi kabarmış. Adeta deprem fayı gibi görüntü sunuyor. Depremle yaşanan bir durum değil, kuraklık sonucu bu hale geldi. Eskiden bu sahile yüz binlerce araç, milyonlarca insan piknik ve yüzmeye geliyordu. Şimdilik ise bizim dışımızda kimse yok. Denizimizin kurumasıyla bölge insanı Hazar Denizi ve Van Gölü'ne gidiyor. Van'a yakın olduğumuz için insanlarımız oraya gidip yüzüyor” dedi. İHA