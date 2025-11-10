Program kapsamında şehir okuyucuları, Van'ın tarih boyunca stratejik ve kültürel öneme sahip üç büyük kalesi olan Çavuştepe, Hoşap ve Zernek kalelerini ziyaret etti. Katılımcılar ayrıca, geçmişte Van'ın un üretiminde merkezi konumda olan Kırk Değirmen köyünü gezerek, bölgedeki tarihi değirmenlerin kalıntılarını inceledi.

Etkinliğin en dikkat çekici duraklarından biri ise Urartu uygarlığının en büyük mühendislik miraslarından biri olan Şamran Kanalı oldu. Katılımcılar, kanalın başlangıç noktasını keşfederek, antik dönem su yönetimi ve tarımsal sistemler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin bilimsel yönüne katkı sağlayan Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Çavuştepe Kalesi gezisinde gruba eşlik etti. Çavuşoğlu, Urartu'nun kent planlaması, ticaret yolları, tarım ve zanaat faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler vererek, Urartuların Anadolu medeniyetleri içindeki yerini anlattı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dr. Erdoğan Özel, Şehir Okumaları programının amacına değinerek, "Şehir okumalarında bilinçli kent aktivizmi oluştururken, şehre hâkim olmayı ve onu en iyi şekilde tanımayı önemsiyoruz. Çünkü bir şehri korumanın ilk adımı, o şehri anlamaktır" dedi.