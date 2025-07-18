12 Temmuz’da başlayan ve 20 Temmuz Pazar gününe kadar birbirinden güzel etkinliklerle sürecek olan Van Kültür Yolu Festivali kapsamında ünlü sanatçılar da sahne alıyor.

Gün içerisinde sergiler, konserler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Van’da, ünlü sanatçılar vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatıyor.

HANGİ SANATÇILAR SAHNE ALDI?

Van’daki festival, 12 Temmuz’da Ebru Yaşar konseri ile başladı. Ardından Ferhat Göçer, Gökhan Tepe, Sinan Akçıl ve Özgün kentte konser düzenledi.

BUGÜNKÜ SANATÇI DERYA ULUĞ

Bugünkü konserde sahne alacak sanatçı ise Derya Uluğ olacak. Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı’nda saat 21.30’da başlayacak olan konser ile müzik şöleni devam edecek.

Van Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle 20 Temmuz’a kadar devam edecek.