Edinilen bilgiye göre, kaza, akşam saatlerinde Şabaniye Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir otomobil ile iki kapalı kasa kamyonetin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza esnasında trafiğe kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.