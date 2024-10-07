Dijital Bankacılığa Adım Atıyor!

Bu stratejik hamle, BİM'in perakende sektöründen finansal hizmetler alanına geçişini simgeliyor ve piyasalarda büyük bir heyecan yarattı.

Yönetim Kurulu Toplantısında Karar Alındı!

22 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, BİM’in dijital katılım bankası kurma yönündeki kararının yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) bu girişimin "Önemli Nitelikte İşlem" olup olmadığına dair görüş talep edildi. SPK’nın geri bildiriminin, sürecin gidişatı üzerinde önemli etkiler yaratacağı belirtilirken, bazı açıklamaların ertelendiği öğrenildi.SPK'dan gelen yanıtta, işlemin "Önemli Nitelikte İşlem" olmadığı belirtildi ve BİM’in araştırmalarına devam ettiği vurgulandı. Şirket, yatırımcıları yanıltmamak adına gelişmelerin sürekli olarak duyurulacağını ifade etti. BİM'in bankacılık alanında atacağı bu adım, yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri tarafından merakla bekleniyor.