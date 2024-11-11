Yasa Dışı Bahis İddiaları Ortaya Çıktı

Aralarında popüler sanatçılar Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli tespit edildi. Yasa dışı bahisle ilgili daha önce YouTube üzerinden yayınlar yapan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi isimler hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi; bu karar, bahis sektöründeki illegal faaliyetlerin kökünü kazımak amacıyla alındı. Mehmet Ali Erbil'in gözaltına alındığı, Serdar Ortaç'ın ise henüz yakalanamadığı bilgisi geldi.

Soruşturmanın Genişlemesi Bekleniyor

Başlatılan bu soruşturmanın, Türkiye genelinde yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olduğu belirtiliyor; ünlü isimlerin bu tür faaliyetlere karışması, toplumda büyük bir tepki yaratırken, daha fazla ismin soruşturma kapsamına alınması bekleniyor.