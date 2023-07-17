Wanhaber / Umut Tarhan

Geçtiğimiz sezon Van Spor FK’de teknik direktörlük görevini yürüten ve yeni sezonda takımdan ayrılan Ümit Bozkurt’un yeni takımı belli oldu.

Van Spor’da başarılı bir grafik oluşturan Bozkurt’un yeni rotası yine 2. Lig oldu.

Bozkurt, yeni sezon için TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden İskenderunspor ile anlaşmaya vardı. Bozkurt, İskenderunspor ile 1 yıllık anlaşmaya imza attı.

İskenderunspor, Ümit Bozkurt’la anlaşmaya varılmasının ardından yaptığı açıklamada; “Hoşgeldin Ümit Bozkurt. Takımımız, Teknik Direktörlük görevi için Ümit Bozkurt ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, Teknik Direktörümüz Ümit Bozkurt ve ekibine başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.