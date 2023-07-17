Van’ın üç merkez ilçesini sahille buluşturan ve Van Gölü'nün gerdanlığı niteliğindeki sahil yolunda ekipler aralıksız çalışıyor. 10’larca iş makinesi ile 100’lerce personelle bir yandan yol, bir yandan da kentin en büyük yeşil alan projesi olan bin 100 dönümlük parkta da çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede ekipler, 10 kilometrelik sahil yolunu sıcak asfalta hazırlıyor. Büyük bir özveri ile yapılan çalışmalarda yola 2 kat PMT serilirken, yol ve park çalışmalarının sonbahara kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Sazlık ve doğal yaşam alanlarını da koruyan Van Büyükşehir Belediyesi, bir yandan alana çakılan direkler üzerine yapılan 3 bin 500 metrelik ahşap yürüyüş yolunda çalışma yaparken, bir yandan da seyir terasları ve dinlenme alanlarını inşa ediyor.

“Proje sonbahara kadar bitirilecek”

Önceki gün sahil yolu ve bin 100 dönümlük alanda incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, çalışmaların geldiği aşamayı yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Sahil yolunun Van Gölü’nün gerdanlığı olacağını belirten Vali Ozan Balcı, “Vanlıyı, Van Gölü ile buluşturacak 10 kilometrelik yolu ve bin 100 dönüm alan ile Van Gölü'nün gerdanlığı sahil yolunu sonbaharda bitirip halkımızın hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Vatandaşları Van Gölü’nün eşsiz doğası ile buluşturacak olan sahil yolu projesi bünyesinde; 30 metre genişliğinde yol, 9 bin metre bisiklet ve yürüyüş yolu, oturma alanları, seyir terasları, çeşmeler, kuş gözlem noktaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor ve çocuk oyun alanları, otoparklar, mescit ve tuvaletler bulunuyor. Çalışmaları yanı sıra sahil yolunda da kaldırım, aydınlatma ve sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirilecek.

Sonbahara kadar halkın hizmetine açılması planlanan devasa park içinde bulunan sazlık ve doğal yaşam alanlar korunurken, sahil yolu projesinin ise 10 kilometreden 16 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.İHA