WanHaber - ÖZEL

Bunaltıcı sıcaklıkların yaşandığı bu günlerde vatandaşlar serinlemek için sahil ve gölgelik alanlara akın ederken, fırıncılar, taş fırınların kavurucu sıcağında ekmek çıkarmak için büyük emek sarf ediyorlar.

Ekmek çıkarmak için gece saatlerinden itibaren hazırlıklarını yapan fırın ustaları, sabahın ilk ışıkları ile beraber ekmek çıkarmaya başlıyorlar.

Ülke genelinde son zamanlarda etkisini iyice hissettiren sıcak havalar Van’da da hayatı olumsuz etkiliyor.

Sıcak havalarda en zor işlerden birini de fırıncılar yapıyor. Fırıncı esnafı, müşterilerin ihtiyaçlarına yetişebilmek için odun ateşinin yanında, büyük zorluklar altında unlu mamuller üretmeye devam ediyor.

Fırıncı esnafı Yılmaz Kitapçı, hava sıcaklığının armasıyla beraber ekmek üretiminde zorlandıklarını ifade ederek, maliyetlerin de cep yaktığını belirtti.

Vardiyalı sistemle çalışmalarına devam ettiklerini aktaran fırıncı esnafı Nurcan Özdemir ise, “Havalar sıcak, fırınlar hep sıcak ama ekmek parası ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda hareket ediyoruz. Hijyen önlemlerimizi alarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci