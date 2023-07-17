Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “10-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; bin 601 litre akaryakıt, bin 235 paket sigara, 69 adet elektronik sigara, 800 adet içi doldurulmuş makaron, 53 bin 200 adet boş makaron, 200 kilogram açık tütün, 137 adet cep telefonu, 10 adet cep telefonu aksesuarı, 25 adet tarihi eser, 2 adet kurusıkı tabanca, 50 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 14 olay bünyesinde 22 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.İHA