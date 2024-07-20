Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 35,9 azalarak 316 bin 456 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,2'sini erkekler, yüzde 45,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 101 bin 677'sini Türk vatandaşları, 214 bin 779'unu ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Yurt dışından Türkiye'ye 316 bin 456 kişi göç ederken, Türkiye’den yurtdışına 714 bin 579 kişi göç etti. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 53 artarak 714 bin 579 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 55,2'sini erkekler, yüzde 44,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 291 bin 377'sini Türk vatandaşları, 423 bin 202'sini ise yabancı uyruklular oluşturdu. Yurt dışından en fazla göç alan ve yurt dışına en fazla göç veren il İstanbul oldu.

2 BİN 74 KİŞİ VAN’DAN YURTDIŞINA GÖÇTÜ

2023 yılında 1 milyon 127 bin 612 olan Van’ın toplam nüfusunun, 1 milyon 123 bin 997’sini Türk vatandaşları oluştururken 3 bin 615’ini yabancı uyruklu kişiler oluşturdu.

Yurtdışından Van’a yerleşen kişi sayısı 2023 yılında 901 oldu. Bu kişilerin 321’i Türk vatandaşlarından oluşurken, yurtdışından Van’a yerleşen yabancı kişi sayısı 580 oldu. Van’dan yurt dışına giden kişi sayısı ise 2 bin 74 kişi oldu. Van’dan yurtdışına giden kişilerin 888’ini Türk vatandaşları oluştururken, bin 186’sını yabancı uyruklu kişiler oluşturdu.

Belirli bir yerleşim yerinin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki farkı oluşturan net göç oranı ise Van özelinde – bin 173 oldu.

Van’a gelen ve giden kişilerin cinsiyetine göre dağılımı ele alındığındaysa yurtdışından Van’a gelen 901 kişinin 502’si erkeklerden, 399’u ise kadınlardan oluşuyor. Van’dan yurtdışına giden 2 bin 74 kişinin ise, bin 328’i erkeklerden oluşurken kalan 746’sı kadınlardan oluştu.