Yeni Seferler Yolda!

Bakan, daha önce elde edilen verilere dayanarak, yüksek doluluk oranına sahip hatlara ilave uçuş ekleme planlarının mevcut olduğunu belirtti. Böylece, hem yolcu talebine yanıt verilecek hem de ulaşım seçenekleri çeşitlendirilecektir.

Havacılık Sektöründe Yenilikler

Bakan Uraloğlu, Türk sivil havacılığının iç ve dış hatlardaki genel durumu üzerine gerçekleştirdikleri toplantılarda, sefer eksikliklerinin tespit edilip giderilmesi gerektiğini vurguladı. Hava yolu işletmelerinin serbest piyasa koşullarında çalıştığını hatırlatan Uraloğlu, bu doğrultuda yapılan istişarelerle, talebin yoğun olduğu bölgelere yönelik sefer planlamalarının gerçekleştirileceğini belirtti. Uçuş sayılarının dengeli ve verimli olmasının, yolcu memnuniyeti açısından büyük önem taşıdığını da ekledi.

Daha Fazla Sefer, Daha Fazla Ulaşım

Bakan Uraloğlu, 2024 yılı yaz döneminde iç hat seferlerinde doluluk oranlarının yüzde 90 seviyelerine ulaştığını ifade ederek, kış döneminde bu oranın biraz düşeceğini öngördü. Ancak, vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda, özellikle yeni açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın iç hat uçuş ağını genişletecek olan Rize-Artvin, Antalya, İzmir ve diğer şehirler arası seferlerin eklenmesi, yolcu taşımacılığında daha erişilebilir bir hizmet sunulacağını müjdeliyor. Ulaşımda tavan fiyat uygulamasına da sıkı bir şekilde riayet edileceği vurgulanarak, vatandaşların bu konuda güvende olduğu belirtildi.