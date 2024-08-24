Ücretsiz olarak erişilebilen bu yapay zeka destekli fotoğraf iyileştirme siteleri, profesyonel sonuçları parmaklarınızın ucuna getiriyor. İşte 2024'te öne çıkan en iyi 4 ücretsiz yapay zeka fotoğraf iyileştirme aracı:

MyEdit: Tüm İhtiyaçlarınıza Uygun Kapsamlı Araçlar MyEdit, geniş bir fotoğraf düzenleme yelpazesi sunarak hem basit hem de karmaşık iyileştirmeler için ideal bir platform. Renk düzeltmelerinden görüntü gürültülerini gidermeye kadar birçok özellik sunan bu araç, kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çekiyor. Ücretsiz sürümünde geniş düzenleme seçenekleri sunarken, AI Avatar özelliği için premium sürüm gerekli. Artıları: Geniş düzenleme seçenekleri

Kullanıcı dostu arayüz

Yüksek kaliteli yapay zeka görüntü iyileştirme Eksileri: AI Avatar özelliği premium üyelik gerektiriyor

Autoenhance.ai: Emlak Sektörünün İhtiyaçlarına Uygun Çözümler Emlakçılar için özel olarak geliştirilmiş Autoenhance.ai, gökyüzü değiştirme ve perspektif düzeltme gibi özellikleriyle emlak fotoğraflarını mükemmelleştirir. Otomatik HDR birleştirme aracı, birçok görüntüyü harmanlayarak mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar. API entegrasyonu ile otomatik işleme imkanı da sunar. Artıları: Emlak fotoğrafları için özel araçlar

Hızlı ve verimli düzenleme

API entegrasyonu ile otomatik işleme Eksileri: Daha geniş fotoğraf düzenleme ihtiyaçları için sınırlı

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Let’s Enhance: Üretken Yapay Zeka ve Yüksek Çözünürlük Let’s Enhance, fotoğraflarınızı 16 katına kadar büyütme ve yaratıcı yapay zeka sanatı üretme yetenekleriyle öne çıkıyor. Pikselleşme, bulanıklık ve JPEG bozulmalarını düzeltme konusundaki başarısı, kullanıcılar tarafından oldukça takdir ediliyor. Kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çekiyor. Artıları: Olağanüstü büyütme özellikleri

Yüksek çözünürlüklü yapay zeka sanatı üretme

Kullanıcı dostu arayüz Eksileri: Arka plan kaldırma konusunda sınırlı

Bazı özellikler için yapay zeka araçlarına hakim olmak gerekiyor