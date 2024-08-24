Ücretsiz olarak erişilebilen bu yapay zeka destekli fotoğraf iyileştirme siteleri, profesyonel sonuçları parmaklarınızın ucuna getiriyor. İşte 2024'te öne çıkan en iyi 4 ücretsiz yapay zeka fotoğraf iyileştirme aracı:
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MyEdit: Tüm İhtiyaçlarınıza Uygun Kapsamlı Araçlar MyEdit, geniş bir fotoğraf düzenleme yelpazesi sunarak hem basit hem de karmaşık iyileştirmeler için ideal bir platform. Renk düzeltmelerinden görüntü gürültülerini gidermeye kadar birçok özellik sunan bu araç, kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çekiyor. Ücretsiz sürümünde geniş düzenleme seçenekleri sunarken, AI Avatar özelliği için premium sürüm gerekli.
Artıları:
- Geniş düzenleme seçenekleri
- Kullanıcı dostu arayüz
- Yüksek kaliteli yapay zeka görüntü iyileştirme
Eksileri:
- AI Avatar özelliği premium üyelik gerektiriyor
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Autoenhance.ai: Emlak Sektörünün İhtiyaçlarına Uygun Çözümler Emlakçılar için özel olarak geliştirilmiş Autoenhance.ai, gökyüzü değiştirme ve perspektif düzeltme gibi özellikleriyle emlak fotoğraflarını mükemmelleştirir. Otomatik HDR birleştirme aracı, birçok görüntüyü harmanlayarak mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar. API entegrasyonu ile otomatik işleme imkanı da sunar.
Artıları:
- Emlak fotoğrafları için özel araçlar
- Hızlı ve verimli düzenleme
- API entegrasyonu ile otomatik işleme
Eksileri:
- Daha geniş fotoğraf düzenleme ihtiyaçları için sınırlı
- Benzer ürünlere göre daha yüksek maliyet
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Let’s Enhance: Üretken Yapay Zeka ve Yüksek Çözünürlük Let’s Enhance, fotoğraflarınızı 16 katına kadar büyütme ve yaratıcı yapay zeka sanatı üretme yetenekleriyle öne çıkıyor. Pikselleşme, bulanıklık ve JPEG bozulmalarını düzeltme konusundaki başarısı, kullanıcılar tarafından oldukça takdir ediliyor. Kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çekiyor.
Artıları:
- Olağanüstü büyütme özellikleri
- Yüksek çözünürlüklü yapay zeka sanatı üretme
- Kullanıcı dostu arayüz
Eksileri:
- Arka plan kaldırma konusunda sınırlı
- Bazı özellikler için yapay zeka araçlarına hakim olmak gerekiyor
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Cutout.pro: Basit ve Hızlı İyileştirmeler Cutout.pro, fotoğraf ve videolardan arka planları hızlı bir şekilde kaldırma konusunda mükemmel bir araç. Ayrıca, fotoğrafları yeniden boyutlandırma ve netleştirme gibi ek özellikler de sunar. Basit ve sezgisel arayüzü ile her seviyeden kullanıcıya hitap eder.
Artıları:
- Basit ve sezgisel arayüz
- Etkili büyütme ve görüntü iyileştirme araçları
Eksileri:
- Gelişmiş özellikler için premium abonelik gerekli
- Veri sızıntısı ve müşteri hizmetleri sorunları yaşanabiliyor
Yapay zeka fotoğraf iyileştirme araçları, fotoğraflarınıza profesyonel bir dokunuş kazandırmak için mükemmel bir yol sunuyor. Bu araçlar sayesinde, yüksek kaliteli sonuçlara ulaşmak artık çok daha kolay!