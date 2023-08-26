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Wanhaber / Fatma ÖZTÜRK

Tuşba ilçesinde silajlık mısır hasadı gerçekleştirildi. Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Tuşba ilçesi Otluca Mahallesinde, Çiftçi Aslan Şahar’a ait 250 dekarlık alandaki silajlık mısır hasadına katıldı. Çiftçiler ile birlikte ürün hasadı yapılırken, Görentaş çiftçilere bereketli ve hayırlı kazançlar diledi.

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, mısır hasadının ardından Alaköy, Yumrutepe ve Göllü Mahallelerindeki 2 bin 150 dekar alanda üretimi yapılan kavun, karpuz, domates bahçelerini gezerek, çiftçilerle sohbet etti.

Yetiştirilen ürünleri de inceleyen Görentaş, çiftçilerin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, alanda değerlendirmelerde bulundu.

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş’a, Tuşba İlçe Müdürü Bülent Veziroğlu ve Teknik personeller de eşlik etti.