Sosyal belediyecilik alanında birçok yenilikçi projeyi hayata geçiren Tuşba Belediyesi; 3 yıl önce hayata geçirdiği ‘Mobil Kuaförlük’ projesi ile gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Her bayramda olduğu gibi Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Belediye Başkanı Salih Akman’ın direktifleri ile çalışmalarına hız veren belediye ekipleri, yaptıkları planlama istikametinde her gün birkaç kırsal mahalleye giderek bayram öncesi ücretsiz olarak çocuk, yaşlı ve özel durumu olan vatandaşların saç tıraşını yapıyor.

Yaptıkları mahalle ziyaretlerinde çocuk, yaşlı ve engellilerin saç tıraşı olmak için şehir merkezine gitmek zorunda kaldıklarına şahit olduklarını kaydeden Başkan Akman, bunun üzerine ‘Mobil Kuaförlük’ projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje çerçevesinde bugüne kadar binlerce çocuk, yaşlı ve özel durumu olan vatandaşın saç tıraşını yaptıklarını anlatan Başkan Akman, “Yaklaşık 3 yıldır Mobil Kuaförlük ekiplerimiz kırsal mahallelere giderek hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürüyor.

Onların hayır dualarını alıyoruz. Ekiplerimiz, bugün de çocuk, yaşlı ve özel durumu olan vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek bayram tıraşlarını yapıyor. Mobil kuaförlük projemizi ilçemiz genelinde program dahilinde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesilesiyle tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyor, sevdikleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum” dedi.İHA