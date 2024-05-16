Van Büyükşehir, VASKİ, İpekyolu, Edremit Belediyesinden sonra Tuşba Belediyesi'nde de işçi çıkarmaları başladı.
Tuşba Belediyesi tarafından işçilere gönderilen mesajda,
'5393 Sayılı Belediye Kanununda öngorülen düzenlemelere aykırı hareket edilerek,
Ayrıca 375 Sayılı Kanun Hükümnde Kararname ve ek maddelerinde belirtilen işçi alım koşullarını sağlanmadan
Tuşba Belediyesi Şirketi Van Tuşba Kent hizmetleri Anonim Şirketinde işe alındığınızdan dolayı,
14.05.2024 tarihinde iş akdiniz fesh edilmistir.
Emeğiniz için teşekkür ederiz.' ifadelerine yer verdildi.
Kaynak: vanlinihathoca.com