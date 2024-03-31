Türkiye bugün sandık başına gidiyor.

Tuşba'da yaşayan vatandaşlar, bugün belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidiyor.

Toplamda 97 bin 392 seçmeni bulunan Tuşba'da 313 sandıkta oy kullanma işlemleri saat 07:00 itibariyle başladı.

Belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtarlıkların belirlendiği seçim saat 16:00'da sona erecek.

Peki siyasi partilerin Tuşba belediye başkan adayları kimler? İşte cevabı...

SIRA PARTİ ADAY
1 AK PartiAK PARTİ SÜLEYMAN OFLAS
2 İyi PartiİYİ PARTİ SELİM ÖZGÖKÇE
3 Büyük BirlikBÜYÜK BİRLİK MEVLÜT KAYA
4 Yeniden RefahYENİDEN REFAH NAYİF ŞABU
5 DEM PartiDEM PARTİ HANIM AKKOŞ
6 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ ASENA GÖKÇE BENK
7 HKPHKP YILMAZ AVCI
8 BTPBTP MAZLUM DURMUŞ
9 Gelecek PartisiGELECEK PARTİSİ ALİ KATILMIŞ
10 CHPCHP ADİL ŞAHİNOĞLU
11 HÜDA PARHÜDA PAR FARUK TASAN
12 HAK-PARHAK-PAR MEHMET HAKKI İDOĞ
13 Milli YolMİLLİ YOL EMRAH TOKMAK
14 DEVA PartisiDEVA PARTİSİ MUSTAFA ERAD
15 FIRAT KUVETLİFIRAT KUVETLİ FIRAT KUVETLİ

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Kaynak: WanHaber / Uğur Mengeş