Türkiye bugün sandık başına gidiyor.
Tuşba'da yaşayan vatandaşlar, bugün belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidiyor.
Toplamda 97 bin 392 seçmeni bulunan Tuşba'da 313 sandıkta oy kullanma işlemleri saat 07:00 itibariyle başladı.
Belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtarlıkların belirlendiği seçim saat 16:00'da sona erecek.
Peki siyasi partilerin Tuşba belediye başkan adayları kimler? İşte cevabı...
|SIRA
|PARTİ
|ADAY
|1
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN OFLAS
|2
|İYİ PARTİ
|SELİM ÖZGÖKÇE
|3
|BÜYÜK BİRLİK
|MEVLÜT KAYA
|4
|YENİDEN REFAH
|NAYİF ŞABU
|5
|DEM PARTİ
|HANIM AKKOŞ
|6
|ZAFER PARTİSİ
|ASENA GÖKÇE BENK
|7
|HKP
|YILMAZ AVCI
|8
|BTP
|MAZLUM DURMUŞ
|9
|GELECEK PARTİSİ
|ALİ KATILMIŞ
|10
|CHP
|ADİL ŞAHİNOĞLU
|11
|HÜDA PAR
|FARUK TASAN
|12
|HAK-PAR
|MEHMET HAKKI İDOĞ
|13
|MİLLİ YOL
|EMRAH TOKMAK
|14
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA ERAD
|15
|FIRAT KUVETLİ
|FIRAT KUVETLİ
Kaynak: WanHaber / Uğur Mengeş