Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başlarken, Arda Güler attığı golle bir rekora imza attı.

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'teki ilk maçında yaşananlar, futbolseverleri adeta büyüledi. Arda Güler, turnuva tarihindeki ilk maçında gol atan en genç oyuncu olarak adını altın harflerle yazdırdı. Ay-Yıldızlılar, Gürcistan karşısında gösterdiği performansla taraftarlarını heyecanlandırdı.

Ancak bu heyecanı yaşamak için artık stadyumlara gitmek şart değil. Türkiye'de ilk defa bir maç, Togg'un dev ekranından canlı olarak izlenebildi. Togg, bilgi-eğlence sistemleri arasında en büyük ekranı sunan araçlar arasında yer alıyor ve D-Smart GO uygulamasına erişim imkanı sağlıyor. Bu sayede Togg kullanıcıları, Milli Takım'ın maçını araçlarının içinden canlı olarak takip etme ayrıcalığına sahip oldular.

D-Smart GO ve Togg işbirliği, 3 ay önce başlamıştı ve T10X üzerinden maçlar izlenebiliyordu. Ancak bu özellikten faydalanabilmek için aracın şarjda veya park halinde olması gerekiyor, yolda giderken bu özellik kullanılamıyor.

Bazı Togg kullanıcıları, maçlarını izlerken araçlarının içinden çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşarak bu heyecanı tüm Türkiye ile paylaştılar. Bu da Türkiye'de bir ilki yaşattı: bir maç, bir aracın bilgi-eğlence ekranından canlı olarak takip edilebildi.

Türkiye'nin EURO 2024'teki ilk maçı ve Togg'un bu yenilikçi özelliği, futbolseverleri ve teknoloji tutkunlarını bir araya getirerek unutulmaz bir deneyim yaşattı.