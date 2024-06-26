En büyük organizasyonlardan biri olan ve 16 kentte yaklaşık 8 ay boyunca sürecek olan Kültür Yolu Festivali’nin Van’daki ayağı için hazırlıklar devam ederken AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

9 gün boyunca devam edecek olan festivalde sahne alacak sanatçılar için kurulumu yapılan dev platformun, Türkiye’nin en büyük sahne platformu olacağını belirten Türkmenoğlu, “29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Van Kültür Yolu Festivalimizin hazırlık çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin en büyük sahne platformu kurulum aşamasında. Türkiye’nin önemli sanatçılarını burada Van halkıyla buluşacağı bir atmosfer yaşanacak. Van’a yıldızlar yağacak ve bunun için bakanlığımız tarafından organize edilen sahneler dizayn ediliyor. Atatürk Kültür Parkında akşam saat 20:00 sonrası ünlü sanatçıları izleyeceğiz, özellikle kent merkezinde yerel sanatçılarımız ve yerel kültürümüzü göreceğiz.” sözlerine yer verdi.

“DENEYİMLİ ŞAHSİYETLER VAN’DA AĞIRLANACAK”

Bunun yanı sıra şehrin farklı noktalarında çeşitli etkinliklerin de düzenleneceğini aktaran Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, “Kent müzesinde farklı bir etkinlik, devlet tiyatroları sahnelerinde farklı etkinlikler, uygulama otelinde farklı etkinlikler, üniversitemizde farklı etkinlikler, şehir merkezinde farklı etkinlikler düzenlenecek. Fotoğrafından, sanat dünyasına, müziğinden, resim sanatına, söyleşilerden, kültürel bilgi birikimine sahip deneyimli şahsiyetler Van’da ağırlanacak. Özellikle bu süre içerisinde Van; adeta Türkiye’nin sanat, kültür ve müzik etkinlikleri ile coşacak. Hemşerilerimizi bu etkinliklere davet ediyoruz, bunun yanı sıra Türkiye’nin birçok ilinden de vatandaşlarımızı Van Kültür Festivaline katılmak üzere davet ediyoruz.” ifadelerini bildirerek farklı şehirlerde yaşayan vatandaşları festival kapsamında Van’a davet etti.