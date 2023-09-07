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6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’nin her bölgesine yayılan deprem korkusu devam ediyor. Depreme karşın en riskli iller konusunda bilim insanlarından peş peşe açıklamalar gelirken uzun süre sonra ilk kez depreme karşı en güvenli olan iller için açıklama geldi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından deprem açısından en güvenli olan illere ilişkin açıklamada bulundu.

DEPREM TEHLİKESİ EN AZ OLAN İLLER

Ercan, şu ifadeleri kullandı:

“Yıkıcı deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Mardin, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.”

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