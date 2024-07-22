ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan "2023-2024 dünya alan sıralaması"nda, Türkiye'den en az bir bilim alanı ile sıralamaya giren üniversite sayısı geçen yıla göre 84'ten 88'e yükseldi.

URAP Araştırma Laboratuvarının, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkati çekmek için hazırladığı 2023-2024 yılı alan sıralamasında, dünyadaki en iyi üniversiteler 78 farklı bilim alanına göre listelendi.

URAP'ın internet adresinden kamuoyuna duyurulacak listede, üniversiteler son 5 yıldaki akademik performansları üzerinden değerlendirildi.

Üniversitelerin makale, toplam doküman ve atıflarının ilgili alan içindeki etkisi ile uluslararası işbirliği ölçütleri, URAP alan sıralamasında kullanılan temel ölçütler oldu. Sıralamada yazar sayısı 1000 ve daha fazla olan makaleler değerlendirmeye alınmadı.

Çin 405 üniversite ile birinci sırada

Bu yıl 118 ülkeden 2 bin 534 üniversite, en az bir alan sıralamasında yer aldı.

Buna göre, 2023-2024 alan sıralamasında Çin 405 üniversite ile en az bir alan sıralamasında yer alarak birinciliği korudu. İkinci 308 üniversite sayısı ile ABD olurken, Hindistan'ın 129 üniversitesi en az bir sıralamada yer alarak üçüncülüğe yükseldi. Japonya ise 123 üniversite sayısı ile dördüncü sıraya geriledi.

Harvard Üniversitesi liderliği korudu

URAP'ın alan sıralaması raporuna göre, 78 alanın 31'inde Çin üniversiteleri, 24'ünde ise ABD üniversiteleri birinci oldu. Bu ülkeleri 10 alanla İngiltere, 6 alanla Hollanda takip etti.

Üniversiteler sıralamasında, 78 alanın 21'inde Harvard Üniversitesi dünya birincisi olarak bu yıl da dünyadaki liderliğini sürdürdü. Harvard Üniversitesinin ardından Çin'den Tsinghua Üniversitesi 14 alanda dünyanın en iyisi oldu.

İngiltere'den Oxford Üniversitesi ise 7 alanda dünya birinciliği ile dünyanın en iyi üçüncü üniversitesi olurken, Hollanda'dan Amsterdam Üniversitesi ise 5 alanda dünya birinciliği ile en iyi dördüncü üniversite oldu.

Türk üniversitelerinin en çok yer aldığı alanlar tıp ve mühendislik

Türkiye, rapora göre alan sıralamasındaki üniversite sayısını geçen yıla göre yükseltti. Geçen yıl sıralamada 84 üniversitesi olan Türkiye, bu yıl 88 üniversitesi ile en az bir sıralamada yer aldı.

Bu yıl açıklanan 78 alanın 45'inde yer alan Türkiye'nin, en fazla sayıda yer aldığı alanlar tıp-sağlık bilimleri ve mühendislik oldu.

Tıp-sağlık bilimleri alan sıralamasına bu yıl Türkiye'den 83 üniversite girme başarısı gösterirken, mühendislik alanında ise 39 üniversite sıralamada yer aldı.

Kimya bilim alanına 30, teknoloji alanına 26, biyoloji alanına 23, matematik alanına 17, fizik alanına 15 ve cerrahi alanına ise 12 Türk üniversite girmeyi başardı.

İTÜ, 27 bilim alanı ile Türkiye'de ilk sırada

URAP'ın raporunda, İTÜ'nün 27 bilim alanında, ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesinin ise 21 bilim alanında yer aldığı görüldü. Ankara Üniversitesi bu yıl 17, İstanbul Üniversitesi ise 16 bilim alanında yer aldı.

Bu üniversiteleri, 15'er bilim alanı ile Koç, Yıldız Teknik ve Gazi üniversiteleri, 14 bilim alanı ile Atatürk Üniversitesi, 11'er bilim alanı ile Fırat, Ege ve Bilkent üniversiteleri, 10'ar bilim alanı ile Boğaziçi ve Yakın Doğu üniversiteleri, 9 bilim alanı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi ve 8'er bilim alanı ile İstanbul-Cerrahpaşa, Marmara, Selçuk ve Erciyes üniversiteleri takip etti.

Polimer bilim alanında dünya 58'incisi olmayı başaran İTÜ, su kaynakları alanında 136'ncı, mimarlıkta 181'inci, deniz bilimlerinde 149'uncu, inşaat mühendisliğinde 159'uncu ve yapay zekada 166'ncı oldu.

Hacettepe Üniversitesi, pediatri alanında 140'ıncı, diş hekimliğinde 141'inci ve eğitim alanında ise 279'uncu olmayı başardı.

ODTÜ, eğitim alanında dünya 232'ncisi oldu.

Ankara Üniversitesi, diş hekimliğinde 168'inci ve pediatri alanında 237'nci sırada yer aldı.

İstanbul Üniversitesi ise diş hekimliği alanında 155'inci, pediatri alanında 187'inci ve klinik nörolojide 255'inci olmayı başardı.