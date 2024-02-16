Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,8 gerileyerek 80 bin 308'e düştü. Ocakta satılan konut sayısı Aralık 2023'e göre ise yüzde 42 azaldı.

Ocakta konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 payla Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 payla Antalya takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 17 konutla Ardahan, 38 ile Hakkari ve 40 konutla Bayburt oldu.

Ocakta yabancılara 2 bin 61 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, ocakta yıllık bazda yüzde 50,5 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 2,6 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 747 konutla Antalya aldı. Bu ili 710 konutla İstanbul ve 211 konutla Mersin takip etti.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Ocakta Rusya vatandaşları Türkiye'den 555 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 208 konutla İran, 127 konutla Ukrayna ve 99 konutla Irak ve Kazakistan vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışları azaldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,5 azalarak 5 bin 915 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 7,4 olarak gerçekleşti. Ocak ayındaki ipotekli satışların 1404'ü, ilk el satışları olarak belirlendi.

Diğer konut satışları ocakta azaldı

Türkiye genelinde diğer konut satışları ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 74 bin 393 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 92,6 olarak saptandı.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ocakta yıllık bazda yüzde 8,2 azalarak 25 bin 263'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,5 olarak tespit edildi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 azalış göstererek 55 bin 45'e düştü. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,5 olarak hesaplandı.