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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılında yıllık bazda yüzde 57,4 büyüdü.

Böylece sektörde ilk kez 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 232 bin 635 satışa imza atıldı. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016'da yapılmıştı.

Otomobil satışları, 2023 yılı ocak-aralık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,2 artarak 967 bin 341 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 39,2 artışla 265 bin 294 adet oldu.

En çok satılan 5 model

2023 yılında en çok tercih edilen otomobil, tahmin edilebileceğiniz gibi Fiat Egea Sedan oldu.

Fiat Egea Sedan - 80 bin 768

Renault Clio - 58 bin 581

Fiat Egea Cross - 41 bin 030

Renault Megane - 34 bin 887

Toyota Corolla - 30 bin 276

Peki 2023 yılında Türkiye'de en çok satılan 5 modelin son bir yıldaki fiyatı nasıl değişti? Gelin hep birlikte bakalım.

1. Fiat Egea Sedan

Ocak 2023: 376 bin 900 TL

Ocak 2024: 834 bin 900 TL

2. Renault Clio

Ocak 2023: 526 bin TL

Ocak 2024: 1 milyon 001 bin 900 TL

3. Fiat Egea Cross

Ocak 2023: 438 bin 900 TL

Ocak 2024: 917 bin 900 TL

4. Renault Megane

Ocak 2023: 692 bin TL

Ocak 2024: 1 milyon 154 bin TL

5. Toyota Corolla

Ocak 2023: 670 bin 300 TL

Ocak 2024: 1 milyon 219 bin 500 TL