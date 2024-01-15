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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 4 bin 304 adet tıbbi ilaç, 2 bin 455 paket sigara, 19 adet cep telefonu, 30 adet akıllı saat, 10 litre alkol, 113 adet cep telefonu aksesuarı, 8 adet elektronik sigara, 100 adet puro ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 5 olay kapsamında 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.