Dizel yakıtın maliyetinin yüksekliği, sürücüleri daha verimli ve ekonomik seçenekler aramaya teşvik ediyor. Özellikle uzun yolculuklarda tercih edilen bu araçlar, hem çevre dostu hem de bütçeye katkı sağlıyor. İşte Türkiye'de en düşük yakıt tüketimine sahip dizel otomobillerin listesi:

Peugeot 208 BlueHDi STOP&START (99 hp) - 3.0 lt/100km Peugeot'un kompakt hatchback modeli, 1.5 litrelik motoruyla hem performanslı hem de ekonomik bir sürüş sunuyor. Volkswagen Polo 1.4 TDI BlueMotion (75 hp) - 3.1 lt/100km Alman mühendisliği ile üretilen Polo, kompakt boyutları ve düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. İdeal şehir içi ve uzun yol performansı sunuyor. Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFlex Start&Stop Easytronic (95 hp) - 3.1 lt/100km Opel'in kompakt hatchback modeli, ekonomik kullanımı ve şık tasarımıyla beğeni topluyor. Şehir içinde pratik bir sürüş vaat ediyor. Peugeot 308 BlueHDi STOP&START (120 hp) - 3.1 lt/100km Peugeot'un daha büyük kardeşi 308, güçlü motoruyla beraber düşük yakıt tüketimi sunuyor. Hem performans hem ekonomi arayanlar için ideal bir seçenek. Hyundai i20 1.1 CRDi blue (75 hp) - 3.2 lt/100km Hyundai'nin kompakt modeli i20, güvenilirliği ve düşük yakıt maliyetiyle öne çıkıyor. Şehir içi kullanımda pratik ve ekonomik bir seçenek sunuyor.

Bu otomobiller, üreticilerin verilerine göre düşük yakıt tüketimi ile öne çıkıyor. Her biri, farklı ihtiyaçlara ve kullanım senaryolarına uygun olarak tasarlanmış, modern içten yanmalı motorlarla donatılmıştır. Hangi modelin sizin için en uygun olduğunu düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!