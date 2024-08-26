Yayman, Türkiye'deki çevrim içi oyunlar ve dijital platformların, gençlerin geleceğini tehdit ettiğini ve bu sorunun artık bir milli güvenlik meselesi haline geldiğini belirterek, radikal adımlar atılabileceğinin sinyallerini verdi.

Dijital Bağımlılık ve Milli Güvenlik Meselesi

Yayman, dijital bağımlılığın gençler üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek, özellikle çevrim içi oyun platformlarında geçirilen sürenin ciddi bir tehlike arz ettiğini ifade etti. Bu durumun, Türkiye'nin güvenliği açısından endişe verici bir hal aldığını vurgulayan Yayman, oyunların gençler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ve bu nedenle sıkı denetim ve kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini savundu.

Oyunlara Süre Kısıtlaması mı Geliyor?

Yayman, dijital bağımlılığın gençleri şiddete sürüklediğini belirterek, ABD'deki okul saldırılarında oyunların etkili olduğunu ve bu tehlikenin Türkiye'de de yaygınlaştığını ifade etti. Yayman’ın açıklamaları, oyun platformlarına süre kısıtlaması ve hatta erişim engeli gibi radikal önlemlerin gündemde olduğunu gösteriyor. Ancak, bu yönde henüz somut bir çalışma yapılmadığı, ancak devletin dijital şirketlere karşı tedbir almayı planladığı belirtildi.

Türkiye'de Oyun Severleri Ne Bekliyor?

Yayman'ın bu açıklamaları, Türkiye'de dijital dünyaya yönelik daha sıkı denetimlerin habercisi olarak görülüyor. Counter-Strike 2, GTA 5 ve yakında çıkacak olan GTA 6 gibi popüler oyunlar, Steam ve Epic Games gibi platformlar üzerinde kısıtlamalar olabilir mi? Dijital bağımlılıkla mücadele adına atılacak adımlar, oyuncular arasında büyük bir tartışma yaratacak gibi görünüyor.

Peki, bu durum karşısında siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de oyunlara yönelik bu tür radikal kısıtlamalar uygulanmalı mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!