Tahmini Okuma Süresi: dakika

İkinci el araba pazarında çekilen bir görüntü gündem yarattı. Otomobil almak isteyen bir vatandaş, araba pazarına gitti. Buradaki otomobil fiyatlarını görünce şaşkınlığını gizleyemeyen adam, o anları kayda aldı.

TOROS, ŞAHİN VE BROADWAY'İN FİYATINI GÖRÜNCE İNANAMADI

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Broadway modeli 1994 yapımı bir aracın 178.000 TL, 1999 model Toros SW'un 297.000 TL, standart Toros'un 273.000 TL ve 2000 model Şahin'in ise 178.000 TL olduğu görüldü.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Sosyal medyada paylaştığı video kısa sürede büyük ilgi görürken; 2. el araç piyasasındaki fiyatlar dikkat çekti.

Fiyatların beklenenden yüksek olması, ekonomik faktörlerin ve arz-talep dengesinin etkilerini gösterdiği belirtildi.

Uzmanlar, bu durumun, yeni araç fiyatlarındaki artışın 2. el piyasasına yansımasından kaynaklandığını belirtirken; pandemi sürecinin ardından talebin artmasıyla birlikte 2. el araçların değer kazandığı da gözlemledi.

mynet