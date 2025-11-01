Türkiye ve Özbekistan arasında eğitim alanındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan protokol, Semerkant’ta düzenlenen törenle imzalandı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’de Türk dünyasına ve özellikle Özbekistan’a büyük bir ilgi ve sevgi duyulduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kardeş ülke Özbekistan’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bakan Tekin, Özbekistan’daki genç nüfusun dikkat çekici oranda yüksek olduğunu vurgulayarak, “Nüfusun neredeyse üçte biri okullarda. Bu, bir ülke için son derece önemli bir göstergedir” dedi. Genç nüfusun nitelikli bir eğitimle yetiştirilmesinin her iki ülke için büyük önem taşıdığını belirten Tekin, “Ben şahsen Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı olarak Özbekistan ile bu anlamda karşılıklı her türlü iş birliğine açık olduğumuzu ifade etmek isterim.

Bu sadece benim değil, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in ortak arzusu ve isteği de bu yöndedir. Bize düşen, iki Cumhurbaşkanının açtığı bu yolda ilişkilerimizi güçlendirecek adımları hızlı bir biçimde atmaktır” ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde Türk dünyasına yönelik içeriklere özel olarak yer verildiğini belirterek, kardeşlik bağlarının güçlenmesi için çocuklara küçük yaşlardan itibaren bu bilincin kazandırıldığını ifade etti.

‘BİZE DÜŞEN KARDEŞLİK HUKUKUNU DAHA DA GÜÇLENDİRMEKTİR’

Bakan Tekin, Türkiye’nin eğitim göstergelerindeki başarısına da değinerek, “Birkaç hususun da altını çizeyim bu vesileyle; Türkiye’de şu anda eğitim ve öğretim açısından, en son geçtiğimiz yıl açıklanan TIMSS sonuçları da dahil olmak üzere, OECD’nin bütün sınav ve derecelendirmelerinde üst sıralarda yer alıyoruz. Akademik başarı açısından örneğin geçtiğimiz yıl TIMSS skorlarında her iki alanda da Avrupa’nın en iyi ülkesi, OECD ülkeleri arasında ise ilk beş ülke içerisindeyiz.

Ayrıca UNDP dahil olmak üzere tüm uluslararası raporlarda fiziki kapasite bakımından yani derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı gibi göstergelerde uluslararası standartların üzerindeyiz. Eğitimde dijital ve teknolojik altyapının kullanımı anlamında da yine UNDP raporlarında dünyadaki en iyi ülkelerden biri olarak gösteriliyoruz.

Bütün bu alanlarda biz Özbekistan’la karşılıklı olarak iş birliğimizi geliştirecek, hem bizim sunacağımız katkılar hem de Özbekistan’dan eğitim sistemimize dahil edeceğimiz unsurlarla ilgili çok geniş bir ortak çalışmaya açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Birbirini seven, birbirini destekleyen iki devletin, iki liderin bu kardeş halklar için geleceğe daha güçlü bir iletişim mirası bırakacağına inanıyorum. Bize düşen de hem çocuklarımızı daha nitelikli yetiştirmek hem de bu kardeşlik hukukunu daha da güçlendirmektir” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tekin, konuşmasının sonunda Özbekistan’a gösterdikleri misafirperverlik ve destek için teşekkür ederek yapılan iş birliğinin her iki ülke için de hayırlı olmasını temenni etti. Ayrıca Özbekistan Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Bakanı Ezazhan Karimova’yı, 2026 yılı haziran ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve 1’inci Eğitim Diplomasisi Forumu’na davet etti.

Özbekistan Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Bakanı Ezazhan Karimova da törende yaptığı konuşmada Türkiye ile Özbekistan arasındaki güçlü iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu konferans ve toplantılar, Türkiye ile Özbekistan’ın eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirmede büyük katkı sağlayacaktır” dedi. Karimova, iki ülke öğretmenlerinin ortak çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğini, müfredat geliştirme ve uzman değişimi konularında yürütülecek projelerin büyük önem taşıdığını belirterek, eğitim alanındaki anlaşmaların kısa sürede somut sonuçlar doğuracağına inandığını ifade etti.

EĞİTİM DİPLOMASİSİNDE SOMUT İŞ BİRLİĞİ ADIMI

Türkiye ve Özbekistan arasında imzalanan protokol, iki ülkenin köklü dostluk bağlarını eğitim alanında daha da derinleştirmeyi hedefliyor. Protokol kapsamında iki ülke karşılıklı olarak eğitim kurumları için alan tahsisinde bulunacak ve bu alanlarda okul yapılacak.

Protokol, yalnızca fiziki alan tahsisini değil, aynı zamanda iki ülke arasında eğitim, kültür ve sportif faaliyetlerde iş birliğini de kapsıyor. Taraflar, eğitim kurumlarının inşası, donatımı, onarımı ve yönetimi konularında birlikte çalışacak; süreçler her iki ülkenin mevzuatına uygun şekilde yürütülecek.

1 Kasım 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren protokol, süresiz olarak geçerli olacak ve Türkiye ile Özbekistan arasındaki eğitim diplomasisi ilişkilerine kalıcı bir nitelik kazandıracak.