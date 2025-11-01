Hava koşullarının belirsizlik oluşturması nedeniyle kış lastiği uygulaması bu yıl 15 Kasım ile 15 Nisan arasında uygulanacak. Sürücüleri hava koşullarına daha erken hazırlanması beklenirken yetkililerden de açıklama geldi. Buna göre, kış şartlarının etkili olduğu bölgelerde kar lastiği olmayan araçların trafiğe devam edemeyecek.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILACAK

Kış lastiği uygulamasıyla birlikte trafikte güvenliğin artırılması amaçlanıyor. Kış lastiği bulunmayan ticari araçların yola çıkmasına izin verilmeyecek. Ekipler, olumsuz hava koşullarında yolların kapanmaması ve kazaların önlenmesi için denetimleri sıklaştıracak.

YOL TUTUŞU DAHA FAZLA

Uzmanlara göre, kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yaz lastiklerine kıyasla çok daha yüksek yol tutuşu sağlıyor. Islak, karlı ve çamurlu zeminlerde sürüş güvenliğini artırarak kazaların önüne geçiyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAYANLARA 5 BİN 856 TL CEZA

Yeni yılda uygulanacak trafik cezaları kapsamında, kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine 5 bin 856 TL idari para cezası kesilecek. Cezayı 15 gün içinde ödeyen sürücüler, kanun gereği yüzde 25 indirimden yararlanarak yaklaşık 4 bin 392 TL ödeyecek.

Denetimler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından ortak şekilde yürütülecek.

LASTİK ALIRKEN ÜRETİM TARİHİNE DİKKAT!

Sürücülere önemli bir uyarı da lastik seçimi konusunda geldi. Yetkililer, lastik alırken üretim tarihine mutlaka bakılması gerektiğini belirtiyor. Uzun süre bekletilmiş lastikler, kullanılmamış olsa bile özelliklerini kaybedebiliyor ve balans sorunlarına yol açabiliyor.