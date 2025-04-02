Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün saat 20.45’te Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak.

403. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 402 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 129 defa rakibini mağlup etti. İki takım 124 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 542 golüne, Aslan 500 golle karşılık verdi.

Kupada 27. randevu

Genel istatistiklerde Fenerbahçe galibiyetlerde önde olurken, Türkiye Kupası'nda ise Galatasaray daha fazla kazandı. İki takım kupada bugüne kadar 26 kez rakip oldu. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 13, sarı-lacivertliler de 3 kez galip ayrıldı. 10 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın 42 golüne, Kanarya 29 golle karşılık verdi. Ezeli rakipler, Türkiye Kupası'nda son olarak 26 Mayıs 2016 tarihinde finalde karşılaştı ve Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla yendi.

Bu sezon 5 derbi oynadı

Galatasaray, bu sezon 4’ü Süper Lig, 1’i de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam Fenerbahçe ile Beşiktaş ile 5 derbiye çıktı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan müsabakalarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Son 3 maçta Kadıköy’de kaybetmedi

Galatasaray, Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu’nda oynadığı son 3 mücadelede mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom, rakibine karşı deplasmandaki son yenilgisini ise 10 Nisan 2022 tarihinde 2-0’lık skorla yaşadı.

Fenerbahçe'de hedef derbiyi kazanıp yarı finale yükselmek

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon Süper Lig'de ezeli rakiplerine karşı oynadığı maçlarda galibiyet alamadı. Sarı-lacivertliler, evinde Galatasaray'a mağlup olurken, deplasmanda berabere kaldı. Beşiktaş'a da dış sahada kaybetti. Kanarya, yarınki derbide hem ilk galibiyeti hem de turu hedefliyor.

İç saha karnesi

Sarı-lacivertliler bu sezon iç sahada Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 22 maça çıktı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda 15 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 3 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler rakip filelere 46 gol atarken, kalesinde ise 20 gol gördü. Kanarya, iç sahada 9 maçta ise kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe'de eksikler

Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun tedavileri sürüyor. Ligde oynanan son karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayan Fred, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü, derbi hazırlıkları kapsamında takımla çalıştı. Bu 3 isim teknik heyetin görev vermesi halinde sahada olacak.