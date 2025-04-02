Van’da bugün parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu bir hava bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, çevre illerle birlikte Van ilinin güney ve kuzey ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurarak, uyarılarda bulundu.

Bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı olacağı edilirken, yağışların Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van ilinin güney ve kuzey ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi de görülebilir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü bugün için çeşitli uyarılarda bulundu. Kuvvetli rüzgar uyarısında bulunan Meteoroloji; “Bölgemizde öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esen rüzgarın Van, Bitlis ve Hakkari illerinde etkili olması beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksama, çatı uçması saba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” diye kaydetti.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağış için yapılan uyarıda ise; “Yağışların Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van ilinin güney ve kuzey ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani su baskını, sel, yerel dolu yağışları, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Bir uyarıda çığ tehlikesi için yapıldı. Uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu