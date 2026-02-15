Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarında eşi ölen erkek ve kadın sayısı açıklandı. Bu verilere göre hem ülkemiz genelinde hem de Van’da eşi ölen kadın sayısının erkeklerden fazla olduğu görüldü.

Ülkemizde 2009 ve 2025 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, kadınlarda eşi ölenlerin oranının erkeklerden daha fazla olduğu görüldü.

2009 ile 2025 yıllarını kapsayan rapora göre, Türkiye genelinde 2025 yılı itibarıyla eşi ölen toplam kişi sayısı 3 milyon 860 bin 754 olarak kaydedildi. Bu kişilerin 574 bin 57’sini erkekler, 2 milyon 286 bin 697’sini ise kadınlar oluşturdu. Verilere göre, eşi ölen kadınların sayısı erkeklerin yaklaşık dört katı oldu.

ADNKS verilerine göre açıklanan raporda Van’da da benzer tablo görüldü. 2025 yılı itibarıyla Van’da eşi ölen toplam kişi sayısı 28 bin 727 olurken; bunun 4 bin 432’si erkek, 24 bin 295’i ise kadın oldu. Van’da eşi ölen kadın sayısı, erkek sayısının yaklaşık 5 buçuk katı fazla oldu.

Türkiye genelinde bu oran yaklaşık 4 katı düzeyindeyken, Van’da 5,5 kata çıktı. Buna göre 2024 yılı itibarıyla Van’da eşi ölen kişi sayısı 28 bin 477 iken, 2025 yılında bu oran 250 kişi artarak 28 bin 727’ye ulaştı.