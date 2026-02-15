Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 1, 3, 6, 9 ve 12 aylık periyotları kapsayan meteorolojik kuraklık değerlendirmeleri açıklandı. Buna göre Ocak 2026 itibarıyla Türkiye genelinde “normal ve üzeri” yağış koşulları görülürken, Van’da kısa vadede kuraklık riski tespit edilmedi.

Verilere göre en güncel tabloyu ortaya koyan Ocak 2026 tarihini kapsayan 1 aylık değerlendirmede, Van il sınırlarının tamamı “normal ve üzeri” kategorisinde yer aldı. Bu dönemde alınan yağışların uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleştiği bildirildi.

Kasım 2025 – Ocak 2026 tarihlerini kapsayan 3 aylık değerlendirmede Van genelinde yeşil alanlar ağırlıkta olurken, ilin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer hafif kuraklık alanları bulundu. Bu durum, Kasım ve Aralık aylarında bazı bölgelerde yağışların yetersiz kalmasına karşın Ocak ayındaki yağışlarla birlikte genel tablonun toparlanmasından kaynaklandı.

Ağustos 2025 – Ocak 2026 tarihlerini kapsayan 6 aylık değerlendirmede, yaz sonu ve sonbahar başındaki yağış azlığının etkisinin özellikle Van’ın güney ve doğu ilçelerinde halen hissedildiği görüldü. Bu periyotta bazı bölgeler “hafif kurak” sınıfında yer aldı.

Mayıs 2025 – Ocak 2026 tarihlerini kapsayan 9 aylık ve Şubat 2025 – Ocak 2026 tarihlerini kapsayan 12 aylık değerlendirmelerde ise Van genelinin büyük ölçüde normal yağış koşullarında kaldığı, ancak yer yer hafif kuraklık alanlarının bulunduğu görüldü. Yıllık ortalamalar dikkate alındığında, yağışların genel olarak mevsim normalleri civarında seyrettiği belirtildi.

Bunun yanı sıra, Türkiye geneline ilişkin yayımlanan son değerlendirmelerde de ülke genelinde kuraklık riskinin bulunmadığı, mevcut yağışların meteorolojik açıdan olağan sınırlar içinde seyrettiği bildirildi.