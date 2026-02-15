Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı hava kalitesi bülteninde illere göre ölçüm sonuçları açıklandı. Van istasyonuna ilişkin veriler ise yılın ilk 5 ayını kapsadı; birçok parametreye dair bilgi ise raporda yer almadı.

Bültende yer alan verilere göre Van’da ocak ayında PM10 (Zararlı Partikül Madde) değeri 57 µg/m³, SO₂ (Kükürt Dioksit) değeri ise 11 µg/m³ (mikrogram/metre küp) olarak kaydedildi. Şubat ayında PM10 44 µg/m³’e, SO₂ ise 8 µg/m³’e geriledi. Mart ayında PM10 değeri 61 µg/m³ olarak ölçülürken, SO₂ 10 µg/m³ oldu. Nisan ayında PM10 40 µg/m³, SO₂ 8 µg/m³; mayıs ayında ise PM10 19 µg/m³, SO₂ 8 µg/m³ olarak açıklandı.

Haziran ayından Aralık ayına kadar olan döneme ilişkin ise herhangi bir ölçüm verisi bültende yer almadı. Aynı şekilde azot dioksit (NO₂), ozon (O₃) ve karbon monoksit (CO) parametrelerine dair de Van istasyonuna ait bilgi paylaşılmadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda Van hava izleme istasyonuna ilişkin ayrıntılı değerlendirme ya da yıl geneline yayılan kapsamlı bir analiz bulunmadı.