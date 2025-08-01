Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Oligui Nguema'nın baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, iki ülke arasındaki ortak anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Gabon Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Mesleki ve Teknik Eğitim ve Öğretim Alanlarında İş Birliği Anlaşması"nı da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Gabon Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Gabonlulardan Sorumlu Dışişleri Bakanı Michel Regis Onanga Ndiaye imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü", Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Gabon Milli Savunma Bakanı Brigitte Onkanowa tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Gabon Su ve Enerjiye Erişim Bakanı Philippe Tonangoye imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Gabon Petrol ve Gaz Bakanı Sosthene Nguema Nguema imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Gabon Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Gabonlulardan Sorumlu Dışişleri Bakanı Michel Regis Onanga Ndiaye tarafından imzalandı.

Türkiye ile Gabon arasında enerji ve madencilikte işbirliği anlaşmaları imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Afrika ülkeleriyle enerji alanındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik adımlar atan Türkiye, Batı Afrika ülkesi Gabon ile enerji, hidrokarbon ve madencilik alanlarında üç anlaşmaya imza attı.

Anlaşmalar, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'nın, Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı ziyaret kapsamında, baş başa ve heyetler arası görüşmeler düzenlendi.

Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabon Su ve Enerjiye Erişim Bakanı Philippe Tonangoye ile "Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nı imza altına aldı.

Söz konusu anlaşmaya göre, iki ülke özellikle yenilenebilir enerji alanında ortak projeler geliştirecek. Ayrıca elektrik iletim ve dağıtım alanında tecrübe paylaşımı yapacak.

Ayrıca iki ülke arasında hidrokarbon alanındaki ilişkilerinin güçlendirilmesi kapsamında Bakan Bayraktar ile Gabon Petrol ve Gaz Bakanı Sosthene Nguema Nguema, "Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nı imzaladı. Anlaşma ile petrol ve doğal gaz sektörlerinde yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, ticaretin geliştirilmesi ile arama ve üretim faaliyetlerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, Bayraktar ile Gabon Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Gabonlulardan Sorumlu Dışişleri Bakanı Michel Regis Onanga M. Ndiaye arasında "Madencilik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" imzalandı. Söz konusu mutabakat zaptı ile maden kaynaklarının aranması ve işletilmesi hususlarında işbirliği yapılacak.

Bakan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu anlaşmalar ile doğal gaz ve petrolün arama ve üretiminden yenilenebilir enerjiye, elektrik iletim ve dağıtımından madenciliğe kadar pek çok alanda yeni fırsatları değerlendirmeyi ve ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Anlaşmaların ülkelerimiz için hayırlı olmasını, yeni projelere ve güçlü işbirliklerine zemin hazırlamasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.