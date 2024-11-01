AA muhabirinin 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün gelecek yıl sonunda 122 bin 289 megavata ulaşacağı öngörülüyor.

Türkiye'nin ekonomik büyümesi ve nüfus artışı ile birlikte enerji talebi yükselirken, enerjide arz güvenliği, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik politikaların önemi artıyor.

Enerji sektörü politikaları net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda belirlenirken, temiz enerji yatırımlarının büyük çoğunluğunu yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ile şebeke ve depolama yatırımları oluşturuyor.

Bu kapsamda yenilenebilir enerji kurulu gücü payının 2025'te yüzde 61,2'ye çıkacağı öngörülürken, toplam kurulu gücün 74 bin 887 megavatı hidroelektrik, güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve atık ısı santrallerinden geleceği hesaplanıyor.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 29 Ekim itibarıyla 114 bin 305 megavat seviyesinde bulunurken, yenilenebilir enerji kurulu gücü 67 bin 513 megavat olarak kayıtlara geçti.

Yenilenebilir enerji kapasitesine YEKA dopingi

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli kapsamında bugüne kadar 3 bin megavatlık güneş ile toplam 2 bin 850 megavatlık rüzgar enerjisi santraline (RES) dayalı yarışmalar tamamlandı.

Toplamda 1000 megavatlık YEKA RES-2 ve 1000 megavatlık YEKA GES-4 kapsamında santral kurulumlarına başlandı, YEKA GES-4'ün bu yıl sonuna kadar, YEKA RES-2'nin ise 2025 sonuna kadar devreye alınması planlanıyor.

Öte yandan, yerli aksam yükümlülüğü olan yeni YEKA ihaleleri yapılacak, deniz üstü YEKA projeleri geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek, bu kapsamda en az bir adet YEKA yarışması ve en az bir adet deniz üstü rüzgar santrali alanı belirlenecek.

Alaçatı RES'in Yerli ve Milli Rüzgar Türbinlerinin Ürettirilerek Yenilenmesi projesi kapsamında üretilen iki rüzgar türbininin sahada kurulumu gerçekleştirilecek.

9 ilde kamu binalarında GES için inşaat ihaleleri yapılacak

Binaların enerji dönüşümünün hızlandırılması amacıyla yenilenebilir enerjiyle desteklenen enerji verimli binaların yaygınlaştırılması sağlanacak ve buna yönelik düzenlemeler geliştirilecek.

Bu kapsamda, yıllık elektrik tüketimlerinin yüzde 25'ini karşılayacak şekilde 343 kamu kurumunda toplam 163 megavat kurulu güce sahip GES kurulumuna ilişkin fizibiliteler hazırlanacak. Ayrıca, 9 ildeki kamu binalarında GES kurulumuna yönelik inşaat ihalelerine çıkılacak.

Elektrik alt ve üst yapısı çalışmaları devam edecek

Buna göre, toplam 1585 megavat amper kurulu güce sahip 10 adet 154 kilovat ve üzeri transformatör merkezinin yapımı tamamlanacak. 688 km uzunluğunda enerji iletim hattının yapımı tamamlanacak.

Yük Tevzi Bilgi Sistemi Kullanıcı Entegrasyonu ve GES Üretimi Tahmin Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi ile Rüzgar İzleme ve Tahmin Geliştirme Projesi çalışmaları yüzde 80 tamamlanacak.

Kritik ve katma değerli ekipmanların yerli olarak üretilmesi desteklenecek, yerli ürünlerin geliştirilmesine ilişkin Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri yürütülecek ve pilot tesisler hayata geçirilecek.

Hidroelektrik santrallerde kullanılan 100 megavat güce sahip "francis tipi türbin çarkı" tasarımı geliştirilecek.

Uluslararası elektrik enterkoneksiyon kapasitesi kapsamında Tortum-Ahıska enterkoneksiyon hattının tesisine yönelik çalışmalara başlanacak.

Babaeski-Nea Santa ve Vize Havza-Maritsa East 2 enterkoneksiyon tesislerinin anlaşmasının imzalanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Akıllı şebeke altyapısının güçlendirilmesini teminen akıllı sayaçlar yaygınlaştırılacak, SCADA sistemleri geliştirilecek. Milli SCADA Sistemi projesinde yüzde 30 oranında ilerleme sağlanacak.