Teknokent'in açıklamasına göre, İTÜ ARI Teknokent, 12 yıldır düzenlediği girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge'ı bu yıl Türkiye sahnesine ek olarak Londra'da gerçekleştirecek.

Big Bang London Demo Day, 26 Eylül'de Londra'da iş dünyasının merkezlerinden olan Canary Wharf bölgesindeki Level 39'da yapılacak. Türkiye'den seçilen 15 girişim, çevrim içi ve fiziksel olarak bini aşkın global yatırımcıyla bir araya getirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, 2012 yılından bu yana teknoloji girişimcilerini yatırımcıların, basının ve kamuoyunun karşısına çıkardıkları ve milyarlarca kaynakla buluşturdukları Big Bang Startup Challenge etkinliğinin etki alanını genişleterek, girişimciler için globalde yeni bir fırsat başlattıklarını anlattı.

İTÜ ARI Teknokent'in bu yıl başlattığı globalleşme stratejileri ve faaliyetlerinin bir parçası olarak global pazarlarda Demo Day'ler düzenleyeceklerini aktaran Dikbaş, şunları kaydetti:

"İlk global Demo Day'imizi 26 Eylül'de Londra'da gerçekleştireceğiz. Türkiye'den ihracat hedefiyle seçilmiş 15 teknoloji girişimini 60'tan fazla yatırımcıyla fiziksel ortamda, binden fazla yatırımcıyla ise online ortamda buluşturacağız. 250 bin sterlin ile 2 milyon sterlin aralığında yatırım arayan girişimleri 1-20 Eylül arasında yatırıma hazırlık kampına alacağız. 26 Eylül'de ise Big Bang London Demo Day'de çok etkili ve etkin bir network ile buluşturacağız. İnanıyorum ki İTÜ ARI Teknokent'in yürüttüğü Innogate uluslararası programları, tüm Türkiye için İstanbul’dan globale açılan bir inovasyon kapısı olacaktır."