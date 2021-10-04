Van Turizm Fuarı 45 Bin Kişiyi Ağırladı

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Van’da Ajans Asya Fuarcılık tarafından 11.'si düzenlenen Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı son buldu. Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen ve 4 gün süren fuar, yoğun ilgi gördü. Yurt içinden 51, yurt dışından ise16 firmanın katıldığı fuar, 45 bin ziyaretçi ağırladı. Fuar, bir taraftan renkli görüntülere sahne olurken Van'ın doğal ve tarihi güzelliklerini de tanıtılmış oldu. Fuarla ilgili Wan Haber’e değerlendirmelerde bulunan Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, fuarın beklentilerinin çok üstünde geçtiğini dile getirdi.

‘Verimli geçti’

Fuarın verimli geçtiğini belirten Güler, “Fuar çok renkli ve beklentimizin çok üstünde geçti. Biz, pandemi nedeniyle belki ilgi olmaz diye düşünerek yola çıkmıştık ama gördük ki sektör çok duyarlı davrandı. İlk iki gün gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen heyetlerin turizmcilerle, otelcilerle, acentalarla görüşmesi çok verimli geçti. Son iki gün de halka yönelikti. Dün ve bugün halkın çok yoğun bir katılımı oldu” diye konuştu.

‘Firmalar memnun kaldılar’

Güler, yurt dışından gelen firmaların memnun kaldığını ve en kısa zamanda bir heyet olarak İran’a gideceklerini açıklayarak, “İran'dan, Irak’tan, Gürcistan dahil olmak üzere yurt dışından gelen tüm firmalar çok memnun ve beklentilerinin çok üstünde bir fuarla karşılaştıklarını söylediler. Bundan sonraki fuarlara katılım sağlayacaklarını söylediler. Aynı zamanda fuarla Van’a hayran kaldılar. Bizi de davet ettiler. Biz de en kısa zamanda bir heyet olarak İran’a gideceğiz” dedi.

‘Van’a faydası oldu’

Fuarın Van’a katkı sağladığını ve fuar süresince Van’a yoğun bir şekilde İranlı turistlerin geldiğini dile getirerek, “Bu fuarın Van’a katkısı çok büyük. Türkiye’de pandemiden sonra bir turizm fuarı yapılmadı. İlk kez Van’da yapıldı. Bu da gözleri Van’a çevirdi. Turizm fuarının olduğu yerlerde de genelde markalaşmış ve markalaşmaya yüz tutmuş illerdir. Dolayısıyla bu fuarın Van’a çok büyük bir faydası oldu. Aynı zamanda fuarın açık olduğu süreçte 3 gün Kapıköy Sınır Kapısı’nda büyük bir izdiham vardı. Bugün de Türkiye’ye geliş vardı” diye aktardı.

‘Esnafın derdini dinlemediler’

Yaklaşık 22 yıldır sigortacılık yaptığını ve fuara ilk kez katılım sağladığını belirten Burhan Camlı Sigorta Merkezi sahibi Burhan Camlı, “Van’ımız için önemli bir fuar yalnız vatandaşların gelip burada bilgi almaları gerekirken böyle bir dolaşıp gidiyorlar. Van’daki bürokratlar burada dolaşırken bireysel bir gezi yaptılar. Ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemde tüm esnafımı gezmediler, derdini dinlemediler. İran’daki Bakan geldi burada kendi vatandaşlarının derdini dinledi. Onlarla tek tek muhabbet etti. Ama maalesef bizim Van bürokratlarında bunu görmedim. Onların tek dostu halktır ama biz bunun karşılığını göremedik. İran ve Van bürokratlarını kıyasladığımda İran’dan gelenlerin vatandaşlarına daha şefkatle yaklaştığını gördüm” dedi.