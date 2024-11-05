Patlamanın Şiddeti Bütün Bölgeyi Sarstı

Olay, aniden yükselen dumanlar ve patlama sesiyle çevre ilçelerden bile duyuldu. Patlamanın ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Erken saatlerde yapılan açıklamada, patlamanın kompresör bakım çalışmaları sırasında meydana geldiği bildirildi. TÜPRAŞ, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirterek, 12 işçinin ilk tespitlere göre hafif yaralanmalarla hastaneye sevk edildiğini duyurdu. Bunun yanı sıra, patlamanın çevre illerde de hissedildiği, İzmit ve çevresindeki vatandaşlar arasında büyük bir panik yaşandığı kaydedildi.

Hisselerde Şok Değer Kaybı: TÜPRAŞ Hisseleri Düşüşte

Patlamanın etkileri sadece fiziksel değil, finansal alanda da kendini gösterdi. TÜPRAŞ’ın hisselerinde önemli bir düşüş yaşandı. Hisse senetleri yüzde 2,5 değer kaybederek 139,30 TL'ye geriledi. Borsa İstanbul, şirketten KAP açıklaması yapılana kadar TÜPRAŞ hisselerini geçici olarak işlemlerden kaldırdı. Ancak kısa bir süre sonra, TÜPRAŞ’tan gelen resmi açıklamanın ardından, hisse işlemleri tekrar başladı. Bu gelişme, yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından dikkatle takip ediliyor. TÜPRAŞ'ın bu patlama sonrasındaki açıklamaları, şirketin operasyonlarının normal bir şekilde devam ettiğini ve faaliyetlerinin aksatılmadan sürdürüleceğini belirtti.

Kocaeli Belediye Başkanı’ndan Patlamaya Açıklık Getiren Yorumlar

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamanın planlı bir tatbikat sırasında yaşandığını söyledi. NTV canlı yayınına katılan Büyükakın, patlamanın aslında bir tatbikatın olumsuz bir sonucu olduğunu ve bu durumun herhangi bir ciddi tehlike arz etmediğini açıkladı. Bu açıklama, yerel halk arasında yaşanan endişeyi biraz olsun yatıştırmış olsa da, olayın etkileri hem yerel hem de ulusal medyada geniş bir yankı uyandırdı. TÜPRAŞ yetkilileri de tatbikat sırasında meydana gelen bu yangının hızla kontrol altına alındığını ve rafinerinin diğer faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdüğünü vurguladı.