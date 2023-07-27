Tüp gazlar için belirlenen güncel satış fiyatları 30 gün geçmeden bir kez daha zamlandı. Aygaz, İpragaz ve Bizim Gaz firmalarının 12 kiloluk ev tüpünün fiyatları 500 liraya yaklaştı.
Güncel satış fiyatları listelerde şu şekilde yer aldı:
Aygaz güncel tüpgaz fiyatları
Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 95,00 Türk lirası
Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 480,00 Türk lirası
Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 480,00 Türk lirası
İpragaz güncel tüpgaz fiyatları
İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 86,00 Türk lirası
İpragaz 12 kg ev tüpü: 435,00 Türk lirası
İpragaz 24 kg ticari tüp: 877,00 Türk lirası
İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 1.632,00 Türk lirası
pragaz 45 kg propan tüp: 1.785,00 Türk lirası
Bizim Gaz güncel tüpgaz fiyatları
Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 86,00 Türk lirası
Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 435,00 Türk lirası
Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 877,00 Türk lirası
Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 1.632,00 Türk lirası
Bizim Gaz 45kg propan tüp: 1.785,00 Türk lirası
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