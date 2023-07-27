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Wanhaber / Haber Merkezi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesi ve diğer merkezi birimleri ile ilçelerinde bulunan yerleşkelerinde istihdam edilmek üzere 130 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

3 Eczacı, 2 Diyetisyen, 2 Fizyoterapist, 7 Ebe, 45 Hemşire, 29 Sağlık Teknikeri, 2 Laborant, 6 Diğer Sağlık personeli (Sağlık Teknisyeni – Veteriner Sağlık Teknisyeni), 34 destek personeli (temizlik) alımı yapacak.

BAŞVURU TARİHLERİ

Personel alımı başvuruları bugün başlarken 10 Ağustos 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek. Başvurular şahsen yapılacak.

İŞTE BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

I- GENEL ŞARTLAR:

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde

belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik

çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut

ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini

devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

II- ÖZEL ŞARTLAR:

1- 2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans

mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

Adayların 2022 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun

olması gerekmektedir)

2- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan

niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

3- Destek Personeli (Temizlik) pozisyonlarına başvuran adaylardan sadece Orta öğretim

mezunlarının başvuruları kabul edilecektir. Ortaöğretim mezunu olup, halen bir yükseköğretim

kurumunda (üniversitelerde) öğrenci olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

6- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle

kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu

Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden

itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler"

hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

7- 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7315

sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince atanmaya hak kazanan

adaylar hakkında arşiv araştırma sonucunun müspet olması gerekmektedir.

III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Müracaatlar, 27/07/2023 – 10/08/2023 tarihine kadar (mesai bitimine kadar)

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır, posta ile yapılan müracaatlar

kabul edilmeyecektir. Adaylar “www.yyu.edu.tr” adresinde yer alan İş Talep Başvuru Formunu

bilgisayar ortamında doldurarak istenen diğer belgeler (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve

istenen unvanlar için deneyim belgesi, eğitim, kurs belgesi vb.) ile birlikte teslim etmeleri

gerekmektedir.

2- Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden

fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

3- Başvuru formunu hatalı dolduran ya da eksik belge ibraz edenlerin müracaatları

kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu

sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak,

atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

4- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra beyanda bulundukları belgelerin

(öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya eğitim, kurs belgeleri) asıllarının veya

onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal

işlem yapılacaktır.

IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1- 2022 KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla (Eczacı pozisyonu hariç) atanmaya hak

kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği

yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.yyu.edu.tr

internet adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı

tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ

mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin

Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmayacaktır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla

olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

V- İSTENEN BELGELER:

1- İş Talep Başvuru Formu (“www.yyu.edu.tr” sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu

bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır.)

2- Öğrenim Belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti )

3- 2022 yılına ait KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. Sonuç belgesi

ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz

sayılacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)

4- Eğitim veya kurs belgesi istenilen pozisyonlarda istenilen eğitim belgesinin aslı ya da

“aslı gibidir” onaylı sureti,

5- Çalışma belgesi istenilen pozisyonlarda görev yaptığı ilgili firma, kurum veya

kuruluşlardan alacağı yazı ve bunu destekleyen Sosyal güvenlik kurumundan alacağı hizmet

döküm cetveli,

6- Adli Sicil Kaydı.

7- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

İlan Başvuru Birimi: Personel Dairesi Başkanlığı

Başvuru Tarihleri: 27 /07/2023 -10 /08/2023 (mesai bitimine kadar)

Başvuru Şekli: Şahsen

Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /VAN